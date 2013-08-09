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تهنئة بالعيد من «أوباما» إلى «منصور»

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تهنئة بالعيد من «أوباما» إلى «منصور» تهنئة بالعيد من «أوباما» إلى «منصور»

كتب : أحمد البهنساوى وأكرم سامى منذ 5 دقائق

تلقى المستشار عدلى منصور، الرئيس المؤقت، برقية تهنئة من الرئيس الأمريكى باراك أوباما بمناسبة عيد الفطر المبارك، وجه خلالها تهنئته نيابة عن الشعب الأمريكى بالعيد، ونصت البرقية «نيابة عن الشعب الأمريكى أود أن أتقدم إليكم ولشعب بلدكم بأحر التهانى بمناسبة عيد الفطر السعيد». وأضاف أوباما فى برقيته: «خلال الشهر الماضى تشارك المسلمون فى الولايات المتحدة وفى جميع أنحاء العالم التقاليد الرمضانية مع أسرهم وأصدقائهم وهم خلال ذلك يستمدون القوة من عقيدتهم ومن مساعدتهم لأولئك الأقل حظاً». وقال مصدر دبلوماسى لـ «الوطن» إن رسالة باراك أوباما للرئيس المصرى المؤقت، إشارة للتأكيد على استمرار العلاقات بين القاهرة وواشنطن، دون النظر لأى خلافات. وأشار إلى أن الولايات المتحدة لا تعتنى بالتصريحات الأخيرة التى أطلقها السيناتور الأمريكى جون ماكين حول أحداث 30 يونيو، لأنها تخصه ولا تمثل الإدارة الأمريكية.

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