الحلقة (29) من "جار القمر": "شهد" تكتشف زواج "مروان" السري من "سعاد"

كتب : الوطن منذ 53 دقيقة

في الحلقة التاسعة والعشرين من المسلسل الكويتي "جار القمر"، يتخلى مروان عن سعاد بعد أن علم أبوه بأمر زواجهما السري، حيث أخبرها أن ما بينهما انتهى إلى غير رجعة.

وفي مفاجأة كشفت عنها الحلفة، ذهبت حلا شقيقة مروان إلى شهد قبل زواجها من مروان بساعات قليلة جدًا، وأخبرتها بأن مروان كان متزوجًا من سعاد، إلا أنه طلقها بعد أن افتضح أمرهما، وهدده أبو سعاد بالقتل إذا لم يطلقها، الأمر الذي يربك شهد ويثير الخوف بداخلها وعدم الاطمئنان لمروان الذي خدعها، إلا أنها تكمل الزواج والعرس بشكل طبيعي، حتى لا تثير المشاكل، حيث تزوجت مروان في نفس الحفل الذي تزوج فيه أبوها من مستورة أم مروان.

وعقب حفل الزفاف، وأثناء جلوسهما معًا، سألت شهد مروان على تفاصيل زواجه بسعاد وكذبه عليها وخداعها.

وتذهب فاطمة التي كانت تريد الزواج من أبوشهد إلى فندق إقامته معه زوجته مستورة، وتبارك له باكية.

مسلسل "جار القمر" بطولة إبراهيم الزدجال، ولطيفة المجرن، وإلهام الفضالة، ويعقوب عبدالله، وزهرة عرفات، وجواهر، وليلى عبدالله.