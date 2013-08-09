الحلقة (29) والأخيرة من "أبو الملايين": القبض على "صقر" و"وضاح" بتهمة النصب والاحتيال

كتب : منى السداوي منذ 49 دقيقة

شهدت أحداث الحلقة التاسعة والعشرين والأخيرة من مسلسل "أبو الملايين"، ابتداء صقر في مشروع إدارة المطعم، حيث توافد الزبائن وخاصة من الدول الأوروبية.

تدور أحداث الحلقة حول رجوع "وضاح" لـ"صقر" ليطلب منه أن يعمل معه بعد أن طردته غادة وشيخه ولم يجد لنفسه مكانًا.

يذهب "بطي" ليبلغ الشرطة عن اختفاء "هاجر" زوجته، ولكنه يغلط في القول ويخبر وكيل النيابة أنها وصلت دبي بتأشيرة عمل خادمة، وليست زوجته.

تطلب النيابة إحضار صقر ووضاح وغادة وسمر وخالد وسلوى للتحقيق القضية، حتى يبدأ كل واحد في توجيه التهمه للآخر، وفي النهاية يتم القبض على صقر ووضاح بتهمة النصب والاحتيال.

مسلسل "أبو الملايين" قصة وسيناريو وحوار خلف الحربي، ومن إخراج محمد دحام الشمري، وبطولة عبدالحسين عبدالرضا وناصر القصي وميس عمر وأمل الموضي.