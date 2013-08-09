أخبار عاجلة

محافظ دمياط يقود حملة لإغلاق المقاهي في منتصف الليل -
سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. DMC

الحلقة (29) والأخيرة من "أبو الملايين": القبض على "صقر" و"وضاح" بتهمة النصب والاحتيال

Google+ Print
الحلقة (29) والأخيرة من "أبو الملايين": القبض على "صقر" و"وضاح" بتهمة النصب والاحتيال الحلقة (29) والأخيرة من "أبو الملايين": القبض على "صقر" و"وضاح" بتهمة النصب والاحتيال

كتب : منى السداوي منذ 49 دقيقة

شهدت أحداث الحلقة التاسعة والعشرين والأخيرة من مسلسل "أبو الملايين"، ابتداء صقر في مشروع إدارة المطعم، حيث توافد الزبائن وخاصة من الدول الأوروبية.

تدور أحداث الحلقة حول رجوع "وضاح" لـ"صقر" ليطلب منه أن يعمل معه بعد أن طردته غادة وشيخه ولم يجد لنفسه مكانًا.

يذهب "بطي" ليبلغ الشرطة عن اختفاء "هاجر" زوجته، ولكنه يغلط في القول ويخبر وكيل النيابة أنها وصلت دبي بتأشيرة عمل خادمة، وليست زوجته.

تطلب النيابة إحضار صقر ووضاح وغادة وسمر وخالد وسلوى للتحقيق القضية، حتى يبدأ كل واحد في توجيه التهمه للآخر، وفي النهاية يتم القبض على صقر ووضاح بتهمة النصب والاحتيال.

مسلسل "أبو الملايين" قصة وسيناريو وحوار خلف الحربي، ومن إخراج محمد دحام الشمري، وبطولة عبدالحسين عبدالرضا وناصر القصي وميس عمر وأمل الموضي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
مساء dmc - حلقة الأحد 2-4-2017 مع إيمان الحصري حلقة عن زيارة الرئيس السيسي للأمم المتحدة

مساء dmc - حلقة الأحد 2-4-2017 مع إيمان الحصري حلقة عن زيارة الرئيس السيسي للأمم المتحدة

مساء dmc - المؤتمر الصحفي لمستشار الرئيس دونالد ترامب لشئون الشرق الأوسط

مساء dmc - المؤتمر الصحفي لمستشار الرئيس دونالد ترامب لشئون الشرق الأوسط

مساء dmc - عبد المنعم المشاط: الرئيس السيسي سيركز مع ترامب على سبل حل القضية الفلسطينية

مساء dmc - عبد المنعم المشاط: الرئيس السيسي سيركز مع ترامب على سبل حل القضية الفلسطينية

مساء dmc - تعليق ضياء رشوان على محاولات الإخوان لتخريب زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة

مساء dmc - تعليق ضياء رشوان على محاولات الإخوان لتخريب زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة