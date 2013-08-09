مؤلف "حكاية حياة" ينفي اقتباسه من فيلم أجنبي

وناقدة: الحلقة الأخيرة ليست مقتبسة من هذا الفيلم فقط بل تتشابه مع فيلم آخر

كتب : هند سعد الدين منذ 47 دقيقة

بعد عرض حلقات مسلسل "حكاية حياة" وتأكيد بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي أن قصة المسلسل مقتبسة من الفيلم الأجنبي Shutter Island، نفى الكاتب أيمن سلامة مؤلف المسلسل، ذلك تماما، مؤكدا أنه لا يشاهد الأفلام الأجنبية ولا يعرف هذا الفيلم، مشيرا إلى أن كل مؤلفي الدراما يعملون على 36 تيمة، منها تيمة المريض النفسي، الذي يرى أشياء ليس لها أساس من الصحة.

وقالت الناقدة ماجدة خير الله إن فكرة الحلقة الأخيرة من المسلسل ليست فقط مقتبسة من فيلم Shutter Island، لكنها تتشابه أيضا مع فيلم The Other لنيكول كيدمان.

وأضافت خير الله: "في المسلسل اكتشفنا أن البطلة مريضة نفسية برغم تعاطفنا معها طوال الحلقات، وهي أيضا اكتشفت أنها مريضة، رغم أننا عشنا 30 حلقة دمنا محروق من كمية الناس المشوهين أخلاقيا، وكمية الشر المطلق والشخصيات المدانة جميعها، ونكتشف أن الإنسانة الوحيدة المظلومة والطيبة التي لم نتعاطف معها طوال المسلسل، ندى التي تجسد دورها روجينا، لكن هذا ظهر في مشهدين فقط وهو غير كافٍ، لكني أعتقد أن قصة المسلسل غير مقتبسة بالكامل".