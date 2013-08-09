الحلقة (29) من "سكتم بكتم 4": كمية محدودة

كتب : محمد شنح منذ 37 دقيقة

تدور أحداث الحلقة "29" من المسلسل السعودي "سكتم بكتم 4"، والتي تحمل عنوان "كمية محدودة"، حول التجارة المشبوهة، والتي تروج بطرق غير قانونية، حيث يتم بيع بضاعة مخالفة في الأسواق، مقابل نسبة لمن يسوقها.

وتتحدث الحلقة عن إغراء المال، والتي تجعل "دحيم" الذي يقوم بدوره الفنان السعودي الكوميدي "فايز الماكي"، يعتدى على والده ليعطيه أموالًا يتاجر بها، ويهدده وأمه بالسلاح الأبيض، وسط توسل وبكاء منهما ليتركهما، إلا أنه يستمر في عناده، وسعيه وراء المال.

مسلسل "سكتم بكتم 4"، هو مسلسل كوميدي اجتماعي، متصل منفصل من 30 حلقة، فكل حلقه ثابتة بشخصياتها مختلفة بموضوعها، حيث تناقش وتعالج كل حلقة قضية اجتماعية، وهو من تأليف عبدالعزيز المدهش، وإخراج محمد العوالي.