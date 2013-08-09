الحلقة (29) من "عطر الجنة": أم خليفة تعود للعيش مع منال

كتب : ندى سامي منذ 29 دقيقة

شهدت أحداث الحلقة (29) من مسلسل "عطر الجنة"، بشارة يقنع هند بأن تسامح بدر، وتتراجع عن طلب الطلاق،لأن بدر يحبها، وكان متزوج مها قبل أن يتزوجها، وخشى أن ترفضه هند بسبب زواجه، ولكن رفضت هند، وتشاجرت مع بشارة لتدخله في حياتها الشخصية.

بعد أن أنهت مشاجرتها مع بشارة أخبرت مروة أن أمها كتبت جميع أموالهم لعمها دون علمهما، فتعجبت مروة واقترحت أن يخبرا منال حتى تتصرف، وتنقذ أموالهم، وأثناء حديثهما، رنت منال جرس الباب ودخلت ومعها أم خليفة، فتعجبا فأخبرتهما أنها وجدتها بمفردها تبكي قريبًا من مدفن ابنها، فأخذتها معها إلى البيت.

عندما علم يوسف أن منال أخذت جدته تشاجر معها وأخبرها أنه سينتقم منها، وأمرها أن تعيدها ولات تقرب منها مرة أخري، ولا تقرب لها مرة أخرى، بينما رفضت أم خليفة أن تترك منال وتعيش مع يوسف لأنها تعلقت بها.

مسلسل "عطر الجنة" من تأليف حمد بدر وإخراج سائد الهواري، وبطولة زهرة عرفات وعبدالله أبوشهري وهيا عبدالسلام وأسيل عمران وأسمهان توفيق وعلي محسن وعبدالله الإمام.