الحلقة (30) والأخيرة من "القاصرات": موت عبد القوي على يد الفتيات الثلاث

كتب : منى السداوي منذ 20 دقيقة

في الحلقة الثلاثين والأخيرة من مسلسل "القاصرات"، تهرب القاصرات الثلاثة بعدما قتلوا عبدالقوي انتقاما منه.

تهرب عطر وابنتها إلى منزل صفصف بائعة الملابس، بعد رؤية قتل أخيها على يد الثلاث قاصرات، وتهرب أمينة لمنزل ابن عم محروس، وبياضة إلى أخيها في الإسكندرية، وتعاتب زينب ابن عمها وتلجأ للشارع.

يتم القبض على الفتيات الثلاث ويتعاطف وكيل النيابة مع موقفهن، وتتبرع محامية للدفاع عنهن، وتأمر النيابة بإحضار عطر التي رأتهن أثناء عملية القتل، ثم تنتهي الحلقة بتساؤل المحامية في مرافعتها: "هل هم مجني عليهن أم هو الجاني؟".

مسلسل "القاصرات" من تأليف سماح الحريري وإخراج مجدي أبوعميرة، وبطولة صلاح السعدني وداليا البحيري وعايدة رياض ونهال عنبر، وتقوم بدور القاصرات الطفلة منة عرفة وملك زاهر ومي الغيطي وحنان عادل.