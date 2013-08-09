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منع مريم الخواجة من التوجه إلى البحرين

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منع مريم الخواجة من التوجه إلى البحرين منع مريم الخواجة من التوجه إلى البحرين

منعت ناشطة بحرينية بارزة فى مجال حقوق الإنسان من استقلال رحلة متجهة إلى المملكة الواقعة فى الخليج بعد طلب من السلطات الحكومية.

وقال متحدث باسم الخطوط الجوية البريطانية، إن مريم الخواجة منعت من صعود الطائرة فى رحلة مباشرة من لندن إلى البحرين، اليوم الجمعة، وقال المتحدث، إن الشركة منعتها من الصعود "حيث أننا مطلوب منا أن نلتزم بطلبات السلطات الحكومية".

وتحدث المسئول شريطة عدم الكشف عن هويته حيث إنه ليس مصرح له بالحديث علنا عن الأمر، ولم يتسن الاتصال بالمسئولين فى البحرين للتعليق، والخواجة هى ابنة الناشط السجين عبد الهادى الخواجة.

وتواجه البحرين التى يوجد بها مقر قيادة الأسطول الخامس الأمريكى أكثر من 18 شهرا من الاضطرابات بين المملكة التى يقودها السنة، وأغلبية سكانها من الشيعة، وتعهدت بالانقضاض على المعارضة.

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مصر 365

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