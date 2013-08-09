وصول مسيرتي «الاستقامة» و«أسد بن الفرات» لأنصار مرسي إلى «النهضة»

وصلت مسيرتان تضم المئات من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، قادمتان من مسجدي «الاستقامة» و«أسد بن الفرات» بالجيزة، الجمعة، إلى ميدان النهضة للمشاركة في فعاليات «عيد النصر». واسقبل المعتصمون بـ«النهضة» المسيرتين بالتكبير وهتافات مؤيدة للرئيس المعزول. كان «التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب العسكري»، المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي، والذي يضم جماعات وأحزابًا إسلامية، على رأسها جماعة الإخوان المسلمين وحزبها الحرية والعدالة، والجماعة الإسلامية وحزبها البناء والتنمية، دعا أنصاره للمشاركة في الفعاليات التي ينظمها خلال أيام العيد تحت عنوان «عيد النصر». وأعلن التحالف خروج 28 مسيرة، عقب صلاة الجمعة، من مساجد مختلف ضواحي وأحياء القاهرة والجيزة، من بينها مساجد «النور» بالعباسية، و«الفتح» برمسيس، و«الاستقامة» بالجيزة، و«مصطفى محمود» بالمهندسين، في اتجاه اعتصامي «رابعة والنهضة»، وأشار إلى أنه ستنطلق «مسيرات مليونية» في جميع محافظات مصر تحت شعار «الشعب يريد إسقاط الانقلاب».إعلان - Ads إعلان - Ads
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