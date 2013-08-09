رئيس «السكك الحديدية»: سائق «نصف النقل» تسبب في حادث قطار المنيا

قررت هيئة السكك الحديدية، الجمعة، تشكيل لجنة للوقوف على أسباب وملابسات حادث تصادم قطار المنيا بسيارة نصف نقل، مساء الخميس. وقال المهندس حسن زكريا، رئيس الهيئة، إن المعاينة المبدئية للحادث كشفت أن سائق السيارة المتسبب في الحادث اقتحم المزلقان أثناء قدوم القطار، رغم إغلاقه. وناشد «زكريا» جميع قائدي السيارات عدم عبور مزلقانات السكك الحديدية، حرصًا على أرواح الركاب. وشيع آلاف المواطنين بقرية أبشاق التابعة لمركز بني مزار بالمنيا، الجمعة، جثامين 5 من أبناء القرية الذين لقوا مصرعهم في الحادث، في حين تم تحويل محمد نجيب محمد شادي، (54 سنة)، سائق السيارة، التي تحمل أرقام «43599 نقل المنيا»، إلى مستشفى جامعة أسيوط لإصابته. وقال مؤمن محمد بكر، (37 سنة)، عامل المزلقان، في تحقيقات النيابة، إنه أحكم غلق الحواجز الحديدية، انتظارًا لمرور القطار 2201 المتجه من أسوان إلى القاهرة، قبل أن يفاجأ باقتحام السيارة الحواجز. وكشفت معاينة النيابة العامة، برئاسة أحمد لطفي، وجود قطع بالسلسلة الخاصة بإغلاق المزلقان، وكلف مدير النيابة أجهزة البحث الجنائى بالتحري عن الواقعة، واستدعاء سائق السيارة للتحقيق عقب تماثله للشفاء. وقال أحمد خليل عيسى، أحد أهالي القرية، إن الضحايا والمصابين من الجيران والأقارب كانوا في زيارة لمريض بمستشفى جامعة المنيا، وأثناء عودتهم وقع الحادث. من جانبه، قرر اللواء أسامة ضيف، السكرتير العام للمحافظة، صرف إعانة عاجلة، قدرها 3 آلاف جنيه لأسرة كل متوف، و1000 جنيه للمصاب، وكلف مدير مديرية الشؤون الاجتماعية بسرعة صرف الإعانة المقرر قانوناً، وكلف مسؤولي مديرية الصحة بمتابعة حالة المصابين، وتقديم الرعاية الكاملة لهم.

شبكةعيونالإخبارية

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