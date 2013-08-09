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إصابة أبو تريكة

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إصابة أبو تريكة إصابة أبو تريكة

تعرض محمد أبو تريكة نجم الأهلي إلى إصابة بجزع في الكاحل خلال خوضه للتدريب الصباحي يوم الجمعة.

وأسفر اصطدام قوي من وائل جمعة مدافع الفريق بزميله أبو تريكة، عن كدمة قوية للأخير وتورم في موضع الإصابة.

ومن المنتظر أن يخضع الساحر للفحوصات الطبية، على أن يتحدد يوم السبت مدى قوة وتأثير الإصابة عليه.

ومنعت الإصابة أبو تريكة من استكمال المران، الذي أقيم عقب حصول الفريق على راحة أول أيام عيد الفطر.

ويستعد المارد الأحمر لمواجهى مضيفه ليوبار الكونجولي أحد أيام 17 أو 18 آو 19 أغسطس الجاري في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

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