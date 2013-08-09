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صورة - 3 أسابيع تفصل جدو عن العودة

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صورة - 3 أسابيع تفصل جدو عن العودة صورة - 3 أسابيع تفصل جدو عن العودة

أعلن محمد ناجي جدو مهاجم الأهلي عن عودته للمشاركة مع فريقه خلال ثلاثة أسابيع على أقصى تقدير.

ونشر جدو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي Twitter صورة له وهو يخضع للتدريبات التأهيلية.

جدو يخضع لعلاج من إصابة قديمة داهمته خلال مشاركته في تأهل هال سيتي إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتفاقمت الإصابة في نهاية الموسم الماضي، ليعاني اللاعب من شرخ إجهادي، خضع لجراحة من أجل علاجه.

يُذكر أن الجهاز الفني للمارد الأحمر، قام بقيد جدو في القائمة الإفريقية، لتزداد احتمالية الاعتماد على اللاعب خلال الأدوار النهائية لدوري الأبطال في حال تأهل الأهلي لها.

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