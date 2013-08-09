أبو تريكة قد يغيب عن مواجهة ليوبار

تهدد الإصابة التي تعرض لها محمد أبو تريكة نجم الأهلي خلال تدريب فريقه يوم الجمعة، مشاركته أمام ليوبار الكونجولي في دوري أبطال إفريقيا.

وقال خالد محمود طبيب النادي الأهلي لـFilGoal.com "الإصابة قد تمنع أبو تريكة من مواجهة ليوبار، ولكننا سنبذل قصاري جهدنا لتجهيزه للقاء."

وتعرض أبو تريكة لجزع في كاحله إثر تدخل قوي من زميله المدافع وائل جمعة.

ومن المنتظر أن يطير الأهلي إلى الكونجو لمواجهة ليوبار في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري الأبطال أحد أيام 17 أو 18 أو 19 أغسطس الجاري.

ويسعى المارد الأحمر للفوز للحفاظ على أماله في التأهل إلى دور نصف النهائي، حيث يتذيل المجموعة برصيد نقطة بفارق الأهداف عن الزمالك الثالث وثلاث نقاط عن ليوبار الوصيف وأورلاندو بايرتس المتصدر.