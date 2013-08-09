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نشوب مشادة كلامية داخل مسجد بسبب هجوم إمام مسجد على شيخ الأزهر بقنا

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نشوب مشادة كلامية داخل مسجد بسبب هجوم إمام مسجد على شيخ الأزهر بقنا نشوب مشادة كلامية داخل مسجد بسبب هجوم إمام مسجد على شيخ الأزهر بقنا

شهد مسجد الرحمن بمنطقة الشئون بمدينة قنا مشادة كلامية بين عدد من المصلين وخطيب الجمعة بسبب قيام الخطيب بمهاجمة شيخ الأزهر والإعلام لعدم دفاعهما عن الإسلام . 

كان المسجد قد شهد مشادة كلامية بين الشيخ كامل عبد السلام عضو الجماعة الإسلامية وحزب البناء والتنمية وذلك أثناء إلقاءه خطبة الجمعة حيث هاجم الإعلام، مؤكدًا أنه مضلل ويحارب الإسلام مضيفًا خلال الخطبة أن هناك عدد من مشايخ الأزهر لايصح انتمائهم للأزهر.

وهاجم الإمام خلال الخطبة شيخ الأزهر لأنه لايدافع عن الأسلام -على حد قوله- مما أثار غضب عدد من المصلين ونشبت مشادة كلامية بينهم وبين خطيب المسجد استمرت مايقرب من 10 دقائق قام على إثرها المصلون بتهدئة الطرفين وأقيمت الصلاة لتنهي الخلاف بينهم .

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