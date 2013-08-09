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إصابة ثمانية اشتباكات بين الإخوان والأهالي بالدقهلية

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إصابة ثمانية اشتباكات بين الإخوان والأهالي بالدقهلية إصابة ثمانية اشتباكات بين الإخوان والأهالي بالدقهلية

أرشيفية

شهدت قرية تمامة التابعة لمركز المنصورة اشتباكات بين الأهالي وأعضاء بجماعة الإخوان المسلمين أمام أحد المساجد بالقرية على خلفية اعتراض أعضاء بجماعه الإخوان على أحد المشاريخ قام بالتحدث عن أن الجيش هو حامي وأنه لابد من الالتفاف حوله .

فيما نشبت مشادة بين الأهالي وأعضاء بجماعة الإخوان تطورت إلى تشابك بالأيدي واستخدام الأسلحة البيضاء وإصابة ثمانية من الأهالي بجروح قطعية .

وفي ذات السياق شهد قرية منية سندوب التابعة لمركز المنصورة مشادات ومناوشات بين الأهالي وأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي على خلفية محاولات أنصار المعزول تنظيم مسيرة تأييد للمعزول بمعاونة أفراد من خارج القرية وهو ما أثار حفيظة الأهالي وخصوصًا بعد ترديد هتافات مناهضة للقوات المسلحة .

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