بالصور| راشيل ماك أدامز تتألق في العرض الأول لفيلم "About Time" في لندن

كتب : إنجي رأفت الجمعة 09-08-2013 16:34

تألقت الممثلة راشيل ماك أدامز، في العرض الأول لفيلمها "About Time" في لندن، حيث ارتدت فستانًا لونه بنفسجي فاتح وحزامًا لامعًا بنفس لون الفستان، ولم يظهر الحذاء الذي ارتدته بسبب طول الفستان.

وتشتهر الممثلة راشيل ماك أدامز بلون شعرها الأحمر، والتي ظهرت به مجعدًا بشكل رائع في العرض الأول لفيلمها.

وحضرت الممثلة الأسترالية مارجوت روبي، والتي تشارك في بطولة الفيلم مع راشيل ماك أدامز، وتألقت على السجادة الحمراء بفستان أبيض، مصنوع من الدانتيل الأبيض من الأمام ومن الأسفل، وارتدت حذاء ضخمًا بكعب سميك لونه أصفر في أبيض.

فيلم "About Time" من إخراج ريتشارد كورتس، ويشارك في بطولته دومنال جليسون وبيل ناي، ومن المنتظر عرضه في 4 سبتمبر بجميع دور العرض في إنجلترا.