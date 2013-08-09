"نظرية عمتي" في افتتاح دار عرض "دنيا" ببورتو السخنة

كتب : محمد عبدالجليل منذ 19 دقيقة

تفتتح شركة "دولار فيلم"، اليوم، دار عرض سينمائي جديد، تحت اسم "دنيا"، والتي تقع في "ميجا مول" ببورتو السخنة السياحي على ساحل البحر الأحمر، وهي أول دار عرض سينمائي بهذه المنطقة، وتشمل شاشتي عرض بإجمالي 300 كرسي ومزودة بأحدث التقنيات.

وتعرض الشركة بدار العرض الجديد، أحدث إنتاجها فيلم"نظرية عمتي"، تأليف عمر طاهر، وإخراج أكرم فريد، وبطولة حورية فرغلي وحسن الرداد ولبلبة وحسن حسني، وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي اجتماعي حول فتاة تتمنى الزواج من مذيع مشهور، وتلجأ إلى خبيرة في هذا المجال لمساعدتها في الوصول إلى قلب من تحبه وتتوالى الأحداث.