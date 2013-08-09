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بالصور.. الإخوان بالفيوم: الأمن اقتحم مسجد "العلمين" وضبط 5 أفراد

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بالصور.. الإخوان بالفيوم: الأمن اقتحم مسجد "العلمين" وضبط 5 أفراد بالصور.. الإخوان بالفيوم: الأمن اقتحم مسجد "العلمين" وضبط 5 أفراد
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أكدت جماعة الإخوان المسلمين بالفيوم، فى بيان لها، أن قوات الأمن بالفيوم قامت باقتحام مسجد المعلمين، وإلقاء القبض على 5 أفراد، كانوا بداخله وقت أحداث الاشتباكات التى وقعت بين الشرطة والمسيرة المؤيدة للرئيس المعزول محمد مرسى.

وقالت الجماعة إن قوات الأمن قامت بالاعتداء على مسيرة لمؤيدى مرسى بالخرطوش والقنابل المسيل للدموع، والتى انطلقت عقب صلاة الجمعة.

وقال البيان إن 4 مسيرات خرجت من كبرى مساجد الفيوم "الشبان المسلمين، المعلمين، دار الرماد، عبد الله وهبى"؛ تلبية لدعوة التحالف الوطنى لدعم الشرعية، والتحمت المسيرات الأربع فى مسيرة واحدة، وجابت أنحاء المحافظة، وأثناء مرورها من حى النويرى المجاور لمديرية أمن الفيوم؛ فوجئوا بقوات الأمن تطلق طلقات الخرطوش والقنابل المسيل للدموع باتجاه المتظاهرين بكثافة، مما أسفر عن إصابة 13 حالة بإصابات خطرة فى العين والصدر نتيجة الخرطوش وحالات اختناق نتيجةً لإطلاق الغاز.
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