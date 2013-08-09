دراسة: الشيكولاتة تحارب أمراض القلب وتفيد في فترات الحمل

كتب : أروا الشوربجي الجمعة 09-08-2013 15:40

ترجع فوائد الشيكولاتة الصحية، إلى نبات الكاكاو التي تتكون منه، فهي تحتوي على مادة الفلافونيد، التي تعمل كمضادة للأكسدة وتحارب أمراض القلب والشيخوخة، إلى جانب مركبات الفلافونيد التي تساعد على استرخاء ضغط الدم، من خلال إنتاج أكسيد النيتريك، الذي يعمل على توازن بعض هرمونات الجسم.

ودعمت الأبحاث الحديثة الفكرة الخاصة بفوائد الشيكولاتة للقلب والأوعية الدموية، ففي دراسة سويدية على أكثر من 31000 سيدة، يأكلن قطعة أو اثنين من الشيكولاتة الداكنة أسبوعيا، ثبت أنه قلت عندهن مخاطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة تصل إلى الثلث، ويرجع الفضل في ذلك إلى مادة الفلافونويد والمركبات المضادة للأكسدة، التي تزيد من مرونة الأوردة والشرايين.

كما وجد باحثون من جامعة كوبنهاجن، أن الشيكولاتة الداكنة تعزز الإحساس بالشبع أكثر من المضاف إليها السكر والحليب، فهي تقلل من الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة الحلوة والمالحة والدهنية، ويمكن وضعها ضمن النظام الغذائي لتقليل الوزن.

وأشارت الدراسة إلى أن السيدات اللواتي يتناولن الشيكولاتة يوميا أثناء فترة الحمل، هن الأكثر قدرة على التعامل مع التوتر الذي يصيبهن في هذه الفترة، كما كشفت دراسة فنلندية أن أطفالهن هم الأكثر سعادة عن غيرهم.