استدعاء إسكو وألكانتارا لمنتخب إسبانيا الأول

(إفي) - ضم المدير الفني للمنتخب الإسباني خمسة شباب إلى قائمة الفريق المواجهة للإكوادور وديا، بينما عاد المهاجمان فيرناندو يورنتي وألبارو نيجريدو.

وبين اللاعبين الذين شاركوا في بطولة كأس القارات بالبرازيل في يونيو الماضي يغيب عن لقاء الإكوادور، كل من جيرارد بيكيه وإجناسيو مونريال وسرجيو بوسكيتس وشابي هيرنانديز وخوان ماتا وبيدرو رودريجيز وديفيد فيا وربرتو سولدادو وفيرناندو توريس.

أما عن الشباب المنضمين للقائمة فهم تياجو ألكانتارا وكوكي وكريستيان تيو وإيسكو وإنييجو مارتينيز.

وفيما يلي قائمة إسبانيا للقاء الودي الذي سيقام الأربعاء المقبل:

حراسة المرمى: إيكر كاسياس (ريال مدريد) وبيبي ريينا (نابولي) وفيكتور فالديز (برشلونة).

الدفاع: ألبارو أربيلوا وسرخيو راموس (ريال مدريد) وإنييجو مارتينيز (ريال سوسييداد) وراؤول ألبيول (نابولي) وسيزار أزبليكويتا (تشيلسي) وجوردي ألبا (برشلونة).

الوسط: خابي مارتينيز وتياجو ألكانتارا(بايرن ميونخ) وكوكي (أتلتيكو مدريد) وسيسك فابريجاس وإندريس إنييستا (برشلونة) وإيسكو (ريال مدريد) وسانتي كازورلا (أرسنال) وخيسوس نافاس وديفيد سيلفا (مانشستر سيتي).

الهجوم: ألفارو نيجريدو (مانشستر سيتي) وفيرناندو يورنتي (يوفنتوس) وكريستيان تيو (برشلونة).