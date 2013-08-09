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تقارير: مستقبل هجوم ريال مدريد + 100 مليون يورو = بيل

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تقارير: مستقبل هجوم ريال مدريد + 100 مليون يورو = بيل تقارير: مستقبل هجوم ريال مدريد + 100 مليون يورو = بيل

يريد مسؤولو توتنام هوتسبير الحصول على ألفارو موراتا أو خيسي رودريجيز من ريال مدريد بجانب 100 مليون يورو، للموافقة على انتقال جاريث بيل إلى النادي الملكي.

وكان مسؤولو ريال مدريد قد عرضوا على نظرائهم في النادي اللندني، دفع مبلغ من المال بجانب الاستغناء عن دي ماريا أو فابيو كوينتراو مقابل الجناح الويلزي.

ولك تقارير نشرتها صحفيتا "ذا جارديان" البريطانية و"آس" الإسبانية، تؤكد أن دانييل ليفي رئيس توتام يريد الحصول على 100 مليون يورو بجانب خيسي أو موراتا لترك بيل إلى المرينجي.

وهو الطلب الي قد لا يجد موافقة من جانب مسؤولي ريال مدريد، كون الثنائي السالف ذكره من من أفضل النجوم الواعدة في الكرة الإسبانية.

كما أنه ريال مدريد يعاني من نقص عددي حاد في هجومه، عقب بيع جونزالو إيجوايين إلى نابولي، في ظل عدم امتلاكه سوى لكريم بنزيمة.

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