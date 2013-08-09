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الحلقة (30) والأخيرة من "ذات": القبض على ابتهال واختفائها واندلاع ثورة "يناير" التي تشارك فيها ذات

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الحلقة (30) والأخيرة من "ذات": القبض على ابتهال واختفائها واندلاع ثورة "يناير" التي تشارك فيها ذات الحلقة (30) والأخيرة من "ذات": القبض على ابتهال واختفائها واندلاع ثورة "يناير" التي تشارك فيها ذات

كتب : عمرو عز الدين منذ 25 دقيقة

شهدت أحداث الحلقة الثلاثين والأخيرة من مسلسل "ذات" فوز الشنقيطي في انتخابات مجلس الشعب للمرة الثانية عام 2010، ومشاهدة عبدالمجيد للقاء تليفزيوني لوجدي، يؤكد فيه أن الحزب الوطني أهل للثقة بعد فوزه بتسعين في المئة من مقاعد البرلمان.

تمرض والدة ذات التي تلعب دورها الفنانة انتصار وينقلونها المستشفى حيث تصعد روحها إلى بارئها هناك، ويتزامن ذلك مع سفر جارتها سهير إلى الكويت، وسفر سميحة إلى زفتى.

تقع أحداث كنيسة القديسين بالإسكندرية، وفي تلك الأثناء تحمل دعاء مرة أخرى، وتسافر مع هيثم زوجها إلى .

وأثناء وقفة احتجاجية بعد أحداث القديسين يتم القبض على ابتهال وسعد ابن خالها، ويذهب أمجد وعبدالمجيد للبحث عنهما، فيتم القبض على أمجد بعد أن رفع صوته على أمين شرطة بالقسم، وبعد فترة يتم الإفراج عن أمجد وسعد، وتظل ابتهال مسجونة وتنهار ذات من الحزن عليها، بينما يتم استجوابها وتعذيبها نظرا لأن والدها لديه سوابق وابن خالها شقيق سعد مجند في الجيش الأمريكي.

يبدأ في نفس الوقت التخطيط للخروج في مسيرات يوم 25 يناير، بعد وقوع أحداث تونس، وتذهب ذات إلى وجدي تاشنقيطي ليساعدها في إيجاد ابتهال لكنه يرفض مساعدتها خوفا من أن يصيبه الأمر بشبهات ويعاملها بقسوة، وبعد نزولها من عنده تصادف مرور مظاهرة يوم 25 يناير، فتشارك فيها وتسير بين الجموع وتهتف معهم "عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية".

يذكر أن مسلسل "ذات" مأخوذ عن رواية تحمل الاسم نفسه للكاتب الكبير صنع الله إبراهيم، وبطولة نيللي كريم، وباسم سمرة وهاني عادل وأحمد كمال وانتصار وإنجي وجدان، سيناريو وحوار مريم ناعوم ومن إخراج كامة أبو ذكري وخيري بشارة.

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