الحلقة (30) والأخيرة من "جار القمر": "حلا" تندم على ما فعلته بأمها.. و"شهد" تطلب الطلاق من مروان

كتب : الوطن منذ 22 دقيقة

في الحلقة الثلاثين من المسلسل الكويتي "جار القمر"، تطلب أم عارف من زوجها رؤية سعاد وشعيب، حيث كان قد طردهما قبل بضعة أيام، بعد اكتشاف الزواج السري بين سعاد ومروان ابن مستورة.

ويسرق "كاتشب" شقيق مستورة، الأموال التي كانت عنود قد سرقتها من الحساب البنكي لفاطمة بعد أن علمت رقمها السري، كما تطلب الشرطة حضور عنود إلى القسم لاستجوابها ورد الأموال التي سرقتها، وإلا سوف تحبس، لذلك يضطر الأب إلى بيع قطعة أرض كي يسدد الأموال التي سرقتها ابنته.

وفي تطور غير متوقع، تذهب حلا إلى أمها مستورة، وتبكي أمامها وتقبل يديها وتطالبها أن تسامحها على ما فعلت بها، بعد أن باعت المنزل وطردتها منه، إلا أنها تنفجر شاكية من سوء معاملتها التي جعلتها تفعل معها هكذا، حيث كانت تولي اهتماما كبيرا بأختها غلا وأخيها مروان، أما هي فلم تكن تتحدث معها سوى في الذهاب إلى أبيها كي تحصل منه على الأموال.

وتعود سعاد إلى المنزل، وتنفجر هي الأخرى في أبيها باكية، قائلة إنه السبب في ضياع أبنائه، وذلك بسبب التضييق الشديد والحرمان والخوف، وتقول له انظر إلى منى وحالها وإلى عارف وحاله، وكذلك إلى حالها وحال شعيب.

وبعد أن اكتشفت شهد أن مروان مخادع ولا أمان له، طبيت منه الطلاق.

يُذكر أن مسلسل "جار القمر"، بطولة إبراهيم الزدجال، لطيفة المجرن، إلهام الفضالة، يعقوب عبدالله، زهرة عرفات، جواهر، وليلى عبدالله.