"الواد سيد الشغال" و"30 يوم في السجن".. على شاشة "سي بي سي" يوم الأحد

كتب : خالد جمال منذ 8 دقائق

تعرض قناة "سي بي سي"، يوم الأحد في تمام الساعة الثالثة عصرًا، مسرحية "الواد سيد الشغال"، بطولة عادل إمام وعمر الحريري ورجاء الجداوي ومصطفى متولي ومشيرة إسماعيل وبدر نوفل وفاروق فلوكس ويوسف داوود.

وعلى الجانب الآخر، تعرض قناة "سي بي سي"، يوم الأحد في تمام الساعة العاشرة مساء، فيلم "الكيت كات"، بطولة محمود عبدالعزيز وأمينة رزق وشريف منير وعايدة رياض ونجاح الموجي وعلي حسنين وأحمد كمال وإخراج داود عبدالسيد، وتعرض في الساعة الواحدة صباحًا فيلم "30 يوم في السجن"، بطولة فريد شوقي وأبو بكر عزت ومحمد رضا وثلاثي أضواء المسرح سميرغانم وجورج سيدهم والضيف أحمد.