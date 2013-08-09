تظاهرة للإخوان وأخرى للاحتفال بالإسكندرية

الإسكندرية - أميرة عوض: منذ 36 دقيقة 42 ثانية

تظاهر اليوم عقب شعائر صلاة الجمعة أنصار الرئيس المعزول محمد مرسى فى الساحة المقابة لمسجد القائد إبراهيم بمنطقة محطة الرمل.

وندد المتظاهرون بتصريحات وزير الخارجية "نبيل فهمي" الذي قال فيها إن مصر استردت من الإسلاميين الذين كانوا يريدون أن يطبقوا المشروع الإسلامي ،وهومايدل على أنها حرب ضد الإسلام ، متهمينه بأنه كان هارب من الجيش أثناء حرب 73.

> وعلى جانب آخر تجمع عدد من النشطاء السياسين بمنطقة سيدى جابر للاحتفال بأول عيد بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسى , وقامو برفع صور الفريق عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع وأعلام مصر , ورددوا عيد الفطر بدون إخوان , الشعب هو قائد الميدان , الشعب شال مرسى وهيشيل أى خاين جبان.