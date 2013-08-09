أكبر رقم قياسي فى الحمولات بقناة السويس

الإسماعيلية - ولاء وحيد: الجمعة , 09 أغسطس 2013 15:14

أعلنت هيئة قناة السويس، اليوم الجمعة، عن تسجيل أكبر أعداد وحمولات للسفن المارة يوميا في تاريخ المرفق العالمي منذ افتتاح القناة أمام الملاحة الدولية في عام 1869 حيث عبرت القناة 68 سفينة بإجمالي حمولات صافية غير مسبوقة بلغت 4.8 مليون طن .

وقال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس في تصريحات صحفية أدلى بها اليوم من على ظهر أكبر سفينة حاويات في العالم (Maersk Mckinney Moller) "أن قناة السويس حققت اليوم انجازا تاريخيا غير مسبوق بحجم الحمولات وأعداد السفن المارة اليوم وأيضا لاستقبال القناة سفينة الحاويات الدنماركية (Maersk Mckinney Moller والتي تحمل 18270 حاوية بحمولة 194.8 ألف طن .

> وأكد مميش " أن قناة السويس قادرة على استيعاب الأجيال الحالية والمستقبلية من الأسطول العالمي للحاويات وأن عبور مثل هذا السفينة بحمولتها الضخمة يؤكد أن قناة السويس هي القناة الأم في العالم" .

> وجاء بالبيان الصحفي "إن قناة السويس قد سجلت اليوم رقما قياسيا غيرمسبوق في تاريخ القناة من حيث الحمولات والأعداد بعبور 68 سفينة وهو أعلى رقم مسجل هذا العام وبإجمالي حمولات 4.8 مليون طن وهو ما يؤكد على

> قدرة قناة السويس والعاملين الشرفاء بها وبشركاتها على إدارة المرفق الملاحي بكفاءة منقطعة النظير ووفائهم لشعب مصر العظيم وتعهدهم بأن تظل القناة الداعم الرئيسي لاقتصادنا القومي ومحافظة على سمعة مصر أمام

> العالم أجمع.

> وأعلنت شركة ميرسيك العالمية – أكبر خطوط الملاحة لنقل الحاويات في العالم – في تقارير صحفية صدرت في مارس الماضي أنها ستقوم بتوجيه خط الحاويات الرئيسي من موانئ شرق آسيا إلى موانئ الساحل الشرقي لأمريكا

> للمرور عبر قناة السويس بدلا من قناة بنما في أبريل المقبل لزيادة معدلات الشحن أسبوعيا بنسبة 25%.