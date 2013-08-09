إخلاء سبيل طلاب الإخوان بالمنصورة

الدقهلية - سما الشافعي: الجمعة , 09 أغسطس 2013 15:30

قرر محمود أبو هاشم مدير نيابة قسم أول المنصورة إخلاء سبيل 6 من طلاب منتمين لجماعة الإخوان عقب إلقاء القبض عليهم فى أحداث الاشتباكات التى وقعت ليلة أول أمس بين أنصار الرئيس السابق "محمد مرسى" وأهالى حى الجامعة أمام استاد جامعه المنصورة .

وكان قرار النيابة عن إخلاء سبيل كل من إسلام زين الفرقة الأولى كلية الهندسة جامعة المنصورة و إسلام البدراوى الفرقة الأولى كلية الهندسة جامعة المنصورة وأحمد حسنين الفرقة الأولى كلية الهندسة جامعة المنصورة ومحمد حسنين إعدادى هندسة جامعة المنصورة وخالد ياسين الصف الثاني الثانوي وعمر محمد ناجى عبد الجواد بعد عرضهم على إدارة البحث الجنائى بقسم أول المنصورة اليوم .

> الجدير بالذكر أن معاينة المباحث والنيابة لمقر الاشتباكات التى أسفرت عن إصابة السيد العيسوى المعروف إعلاميا بمصارع الأسود ب6 طلقات حية متفرقة بأنحاء الجسد ، و3 آخرين لم تحرز سوى طبنجة صوت .