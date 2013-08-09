نيشان.. زاد الخلاف بين راغب علامة وأحلام ونجح في استضافة بسمة وهبي

كتب : فاطمة النشابي الجمعة 09-08-2013 12:11

استطاع بذكائه خلال 30 حلقة من الموسم الثاني من برنامجه أن يجذب الكثير من المشاهدين في الوطن العربي. الإعلامي نيشان مقدم برنامج "أنا والعسل" على قناة "الحياة"، معروف عنه قيادته للحوارات بسلاسة وإطراءه على الفنانين، رغم أن كثير من النقاد اعتبروا أن الموسم الثاني من البرنامج لم ينجح، لكنه استطاع توظيف الخلاف بين الفنانة أحلام والفنان راغب علامة لصالح البرنامج، فاستضاف الطرفين في حلقات منفصلة، خرجت فيها أحلام عن صمتها وهاجمت علامة، الذي رفض التعليق على تصريحاتها.

لكن الإعلامي فشل في إجراء مصالحة بين الفنانة غادة عبدالرازق ومحمد سامي مخرج مسلسل "حكاية حياة"، خاصة بعد إجراء مواجهة بينهما على الهواء مباشرة، حين استضاف عبدالرازق وأجرى اتصالا هاتفيا بسامي، ليرفض الأخير الصلح إلا بشرط أن تسمح له عبدالرازق بالهجوم على من تعدى عليه من طرفها.

واستطاع نيشان المولود لأب لبناني وأم سورية أرمنية الأصل، أن يستضيف الإعلامي باسم يوسف مقدم برنامج "البرنامج"، في أول لقاء على الهواء مباشرة بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي، ونال كذلك إشادة كبيرة بعد حلقته مع الإعلامية بسمة وهبي، خاصة بعد إصابتها بالسرطان وكتابة وصيتها على الهواء.

وكرد فعل طبيعي على نجاحه، خرجت شائعات عدة عن وجود خلاف بينه وبين الفنانة اللبنانية نجوى كرم، وعن عدم رغبة الأخيرة في الظهور معه، لكنه ظهر على الهواء لنفي ذلك، وتمنى لوالدها الشفاء العاجل.