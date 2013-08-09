اشتباكات بين أنصار الرئيس المعزول وشباب مؤيد للسيسى ببنى سويف



> اندلعت اشتباكات بالاسلحة البيضاء بين أنصار الرئيس المعزول محمد مرسى و 4من الشباب المؤيدين للفريق أول عبد الفتاح السيسى كانوا يحملون صوراً له، حيث أصيب مؤيدو السيسى بإصابات متعددة وقاموا بإختطاف دراجتان بخاريتان كان يستقلها هؤلاء الشباب وأستطاع الأهالى تخليصم من أيديهم قبل الفتك بهم ، حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى باشرت التحقيقات .

كان اللواء إبراهيم هديب مدير أمن بنى سويف تلقى إخطاراً من العميد محمد أبو زيد مأمور قسم شرطة بندر بنى سويف يفيد قيام مجموعة من مؤيدى الرئيس المعزول بالإعتداء بالضرب على 4 شباب أثناء تنزههم بكورنيش النيل فى ثانى أيام العيد أثناء استقلالهم دراجتان بخاريتان فأمر هديب بسرعة إتمام التحريات حول الواقعة ونقل المصابون الى المستشفى العام .

دلت تحريات البحث الجنائى التى قام بها كل من الرائد أحمد هديب والمقدم مازن سعيد بإشراف اللواء زكريا أبو زينة مدير البحث الجنائى على قيام مسيرة اخوانية بإختراق الأهالى المتواجدين بكورنيش النيل للتنزه فى الساعات الاولى من صباح ثانى أيام عيد الفطر وإفساد فرحتهم وقاموا بالاعتداء بالضرب على مجموعة من الشباب يستقلون دراجات بخارية كانوا يضعوا عليها صور للفريق السيسى مما أدى الى إصابة كل من سامح أحمد سيد خلف 20 سنة ويعمل مبلط سيراميك ومحمد سيد عز الدين 20 سنة ويعمل حداد مسلح ومدثرعبد الحليم محمد خليل 20 سنة دبلوم زراعة ومحمد على محمد احمد 20 سنة ويعمل مبيض محارة وجميعهم مقيمون بعزبة التحرير وسط مدينة بنى سويف كما قامت مسيرة المعزول بإختطاف دراجتان بخاريتان حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى باشرت التحقيقات .

فيما تجمع مئات من مؤيدوا الشرعية ببني سويف علي طول كورنيش النيل وحاصرونادي القضاة .

وقال الدكتور محمد عصام – عضو التحالف الوطني لدعم الشرعية – أمام نادي القضاة انه لابد من محاكم ثورية بعد عودة الشرعية وإعادة النظر وتقييم قضاة الإنقلاب الذين باعوا دينهم بعرض ذائل وبخيانة ستظل سبة علي جبينهم أبد الدهر.

كما حاصر انصار مرسى مبني النادي الرياضي بكورنيش النيل مرددين هتافات ضد إدارة النادي من كوادر الوطني المنحل التي أفسدت الحياة الإجتماعية والرياضية ببني سويف.

وهتف انصار مرسى “إحنا الشعب ودي كلمتنا الحزب الوطني تحت جزمتنا” و” ياغريبة ياغريبة ليلة أبوكوا مطينة” و “يافلول ماتفرحوش الشرعية وراها وحوش”.