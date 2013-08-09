"الصحة" في أسيوط: 20 إصابة من الألعاب النارية ولا توجد حالات تسمم

كتب : سعاد أحمد الجمعة 09-08-2013 12:23

أكد الدكتور أحمد عبد الحميد وكيل وزارة الصحة بأسيوط أنه لم تصل إلى مستشفيات المديرية أية بلاغات عن حالات تسمم غذائي منذ بدء احتفالات العيد.

وقال وكيل الوزارة، إن هناك 20 إصابة نتيجة لاستخدام الألعاب النارية في العيد، وصلت للمستشفى المركزي تعاني من إصابات متفرقة في الجسم من الألعاب النارية، وتم إجراء الإسعافات اللازمة لها وخرجت.

وأضاف عبد الحميد، أن حالة الطوارئ بالمستشفيات مستمرة خلال أيام العيد، كما تم تشكيل غرفة عمليات بالمديرية تعمل على مدار 24 ساعة؛ لتلقي بلاغات المواطنين، مشيرا إلى نشر سيارات الإسعاف بمحيط الحدائق والمتنزهات العامة التي تشهد تجمعات جماهيرية.