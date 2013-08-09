تراجع الإقبال على المزارات السياحية فى ثانى أيام العيد بالفيوم



> شهدت الحدائق والمتنزهات ومناطق السياحة الطبيعية تراجعاً ملحوظاً فى ثانى أيام عيد الفطر المبارك بالفيوم ومن المتوقع أن تتصاعد نسبته مع حلول المساء ، بالرغم من وصول عدد الأتوبيسات بداخلها أعداد قليلة إلى بحيرة قارون ، بعضهم أقام خيام على ضفاف البحيرة لتحميهم من حرارة الجو بعيداً عن ارتفاع الأسعار ببعض الفنادق .

> وانتشرت قوات الشرطة بكثافة لحماية الطرق وتأمين الزائرين بإشراف اللواء الشافعي حسن مدير أمن الفيوم ، وكان الإقبال ضعيفاً بمنطقة سواقي الهدير بميدان الثورة بمدينة الفيوم .

> وأعرب عدد كبير من باعة المنتجات البيئية والصناعات الحرفية بمنطقة السواقي وعين السيليين عن سعادتهم بتحقيق مبيعات ” مقبولة أول أيام العيد.

كما استقبلت حديقة الحيوان بالمدينة العشرات من أبناء القرى الذين يحرصون على زيارة الحديقة في الأعياد وانتشر الشباب والأطفال داخل الحديقة لمشاهدة الحيوانات والطيور التي جذبت الزائرين وخاصة الفتيات وصغار السن والعائلات ، وتدفق المواطنون على الحدائق العامة للاستمتاع بالطبيعة والمسطحات الخضراء بمنطقة عين السيللين وعين الشاعر حيث تواجدت الأسر والعائلات وسط جو عائلي بهيج ، وفضل عدد كبير من الشباب التنزه على ضفاف بحيرة قارون واستقلال المراكب بالبحيرة رغم حرارة الجو، وتوافد عدد كبير من الزائرين من خارج المحافظة على المحميات الطبيعية لقضاء أجازة عيد الفطر بالمحميات الطبيعية بوادي الريان .