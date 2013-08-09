مرشد الثورة الإيرانية: وساطة أمريكا بمباحثات السلام ستضر الفلسطينيين

اعتبر المرشد الأعلى للثورة الإيرانية آية الله على خامنئي أن أمريكا ليست وسيطا حقيقيا في محادثات السلام في الشرق الأوسط بين الجانبين الفلسطيني والأسرائيلي ، حيث إنها تقف إلى جانب مصالح إسرائيل في المنطقة.

ونقلت شبكة (إيه بي سي نيوز) الإخبارية الأمريكية عن خامنئي اليوم الجمعة قوله خلال احتفالات عيد الفطر في طهران: “إن المحادثات التي تستضيفها واشنطن ستضر دون شك بمصالح الجانب الفلسطيني”.. مشيرا إلى أن واشنطن ليست وسيطا جيدا في تلك المحادثات.

وتأتي تصريحات خامينئي قبيل بدء الجولة الثانية من محادثات السلام الأسبوع القادم بوساطة أمريكية في القدس ، يعقبها اجتماع في أريحا ، حيث تستأنف المحادثات بعد توقف دام خمس سنوات.

أ ش أ