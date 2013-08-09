«كلبى دليلى» توليفة سينيمائية على الطريقة «السبكية»

كتب : الوطن الجمعة 09-08-2013 10:06

بدأ أمس فى أول أيام عيد الفطر عرض فيلم «كلبى دليلى»، بطولة سامح حسين ومى كساب والطفلتين ليلى أحمد زاهر وجنى، وتأليف سيد السبكى وإخراج إسماعيل فاروق. ويعتمد هذا الفيلم على التوليفة المعتادة لأفلام المنتج أحمد السبكى التى عادة ما تربح الرهان فى العيد فى المواسم الأخيرة.

ورغم الأحداث الملتهبة حاليا فى الشارع السياسى المصرى، فإن بطلى الفيلم سامح حسين ومى كساب يراهنان على البسمة والضحكة فى هذا العمل الكوميدى علهما يستطيعان إخراج الناس من الحالة النفسية السيئة التى يعيشون فيها.

حول فيلم «كلبى دليلى» والمنافسة المتوقعة بينه وبين باقى أفلام العيد يدور هذا الحوار مع بطلى العمل.