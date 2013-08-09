هل يستخدم القرنفل لنكهته فقط أم له فوائد أخرى؟

يستخدم القرنفل فى العديد من الأطعمة وخاصة الطعام الشرقى فى الدول العربية، حيث يضيفه العرب للشاى ليضفى نكهته المميزة عليه، وكذلك على الأرز والكثير من أنواع الطعام، كما يستخدمه أطباء الأسنان بإدخاله فى كثير من المواد الخاصة بالأسنان، ولكن هل يضاف القرنفل إلى الطعام من أجل نكهته فقط أم أن له فوائد أخرى؟

تقول الدكتورة سهام صلاح الدين الهوراى أستاذ العقاقير والنباتات الطبية بكلية الصيدلة جامعة القاهرة، القرنفل هو أحد التوابل الهامة النابعة وقد استعمل فى القرن الثالث قبل الميلاد فى الصين، وشجرة القرنفل شجرة صغيرة تنمو فى بلاد حارة عديدة ويبلغ ارتفاعها 12 : 15 مترا ويستعمل من هذا النبات براعم أزهاره التى يمكن قطفها عدة مرات فى السنة، وتجمع براعم القرنفل يدويا وتنظف ثم تجفف فى الشمس أو فى أفران خاصة، ويستعمل صحيحا أو مطحونا كتابل للطبخ أو بهار، والمواد الفعالة فى براعم القرنفل هى الزيت الطيار وأهم مكوناته هى "اليوجينول" بنسبة 90 % من الزيت وهى مادة فينولية تعتبر الجوهر الفعال لزيت القرنفل، كما يحتوى الزيت على مواد "سسكويتربينية " أهمها ألفا وبيتا كاريوفيلين ومواد كحولية كما تحتوى البراعم على مواد تنينية قابضة تصل نسبتها 10 % وقد وصف القرنفل فى الطب القديم .

وقال الأطباء القدماء، إن براعم القرنفل تقوى القلب وله فوائد للمعدة والكبد وتساعد على الهضم وطرد الغازات، واستعمل الأطباء العرب براعم القرنفل لتنبيه الجهاز الهضمى وفى الطب الحديث يستعمل زيت القرنفل فى طب الأسنان كمسكن موضعى وحشوها، كما يستعمل فى تحضير المضمضة فى علاج جروح وقروح اللثة كما يدخل فى مركبات معاجين الأسنان وهو مطهر للمعدة والأمعاء ويخفف الالتهابات الناتجة عن الحساسية وينبه القلب ويدر الطمث، ويستعمل مغلى القرنفل كمطهر للجروح وتخفيف الآلام كما تستعمل المرأة براعم القرنفل بكثرة فى عمل الفطائر وفى عمل الحلويات ومربى البلح والمخللات والسلطات وبعض أنواع من الكارى وإعطاء أنواع الطعام والمحاشى واللحوم الطعم الجيد والنكهة الذكية وتستعمله المرأة أيضا فى أدوات التجميل مثل العطور والشامبووالصابون المعطر ولتعطير هواء الغرف، كما تطيب فمها بمضغ قليل من القرنفل كما يوضع فى الملابس لحفظها من العثة بوضع القرنفل فى الملابس لحفظها منها.

كما يستعمل زيت القرنفل الغنى بمادة اليوجينول فى تحضير مادة الفانيليا فالقرنفل ذو خاصية عطرية عالية ومذاق لطيف وفوائده لا حصر لها وهو يستعمل إما صحيحا أومطحونا أوكزيت وننصح باستعماله فى تسهيل عملية الهضم وطرد الغازات وإدرار الطمث.

وقد أثبتت بعض الأبحاث الحديثة استعمال القرنفل فى صنع بعض المراهم والتى تعالج البواسير.

وننصح ربة المنزل بإضافة القرنفل إلى الأرز والى الكعك والى الفطائر التى تقوم بتحضيرها فى العيد كما يمكن إضافة القرنفل إلى فنجان الشاى حيث إنه يكسبه نكهة طيبة.

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