"مكافحة الإدمان" استقبل 40403 حالات فى عام 2012 مقارنة بـ22832 فى 2011

أكد صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى فى تقرير مقارن له عن الفترة من يناير 2010 حتى يونيو 2013 زيادة أعداد مرضى الإدمان المتقدمين للعلاج من خلال الخط الساخن (16023).

حيث استقبلت المستشفيات الشريكة مع الخط عدد (20803) مرضى فى 2010، ووصل العدد إلى 22832 مريضاً فى 2011 بنسبة زيادة 9.8%، وزاد العدد إلى (40403) مرضى فى 2012 بزيادة وصلت نسبتها إلى 77%.

وأوضح التقرير أن الصندوق استقبل خلال الستة أشهر الأولى من عام 2013 عدد (23344) مريضاً بزيادة وصلت نسبتها 32% بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضى.

غير أن هذه الزيادة تشير فى ذات الوقت إلى قلق بالغ من استمرار ارتفاع نسب الإدمان بين الشباب المصرى وتفاقم هذه المشكلة خلال الفترة الماضية، وهو ما يدعو إلى ضرورة التصدى الحاسم لها على كافة الأصعدة الأمنية والوقائية والعلاجية.

وفيما يتعلق بالاتصالات الهاتفية التى وردت للخط الساخن بالصندوق، فقد تلقى عدد (5848) اتصالاً فى عام 2010، وعدد (9466) اتصالاً فى 2011 بزيادة 61.9%، بينما وصلت نسبة الزيادة إلى 123% عام 2012 حيث تلقى الخط (21113) اتصالاً.

بينما تلقى الخط فى الأشهر الستة الأولى من العام الحالى عدد (12228) اتصالاً بزيادة وصلت إلى 13.8% بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضى.

وأوضح التقرير أن هذه الزيادة لها العديد من الدلالات أهمها قدرة الخط الساخن على استيعاب هذه الزيادة الكبيرة وذلك بعد القيام بالتوسع فى عدد المستشفيات الشريكة معه لتصل إلى (13) مستشفى ومركز علاجى هذا العام بالمقارنة بعدد (6) مستشفيات عام 2010، وكذلك مد خدمة الاتصالات الهاتفية على مدار الأربع والعشرين ساعة طيلة أيام الأسبوع، ومدى التفاعل المجتمعى الجاد مع الخدمات التى يقدمها الخط .