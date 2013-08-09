توافد المئات على شواطئ الاسماعيلية وفايد في العيد

الإسماعيلية - ولاء وحيد: الجمعة , 09 أغسطس 2013 13:28

لليوم الثاني على التوالي يواصل الزوار واهالي محافظة الإسماعيلية الاحتفال بعيد الفطر المبارك بالمتنزهات والشواطئ بمدينتي الإسماعيلية وفايد.

وشهدت الإسماعيلية توافد أعداد كبير من أهالي المحافظات المجاورة على شواطئ المدينة المطلة على بحيرة التمساح وقناة السويس منذ ساعات الصباح فيما امتلأت حدائق الملاحة العامة بالأهالي في فترة العصر وحتى الساعات الأولى من الصباح.

> وشهدت شواطئ مدينة فايد المطلة على البحيرات المرة توافد أعداد كبيرة من أهالي محافظات القاهرة والقليوبية والشرقية لقضاء عطلة عيد الفطر المبارك على الشواطئ المنتشرة بقرى فنارة

> وابوسلطان ومركز فايد. وانتشرت الكمائن الأمنية في المناطق المحيطة بالشواطئ والمتنزهات لفرض السيطرة الأمنية في أماكن التجمعات التي تشهد اختناقات مرورية .