أخبار عاجلة

محافظ دمياط يقود حملة لإغلاق المقاهي في منتصف الليل -
سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

الصويري المغربي يغنّي مع الجسمي والمهندس

Google+ Print
الصويري المغربي يغنّي مع الجسمي والمهندس الصويري المغربي يغنّي مع الجسمي والمهندس

كشف الفنان عبد الرحيم الصويري عن مشروع فنيّ سيجمعه بالمطرب الإماراتيّ حسين الجسمي، من خلال "ديو" أغنية شعبية أرجأ الكشف عن مضمونها إلى حين طرحها في الأسواق، بعد أقلّ من ستة أشهر، مشيراً في الوقت عينه إلى تحضيره أغنية أخرى ستجمعه بالفنّان ماجد المهندس، وهو منهمك في هذا الإطار. ويُشدّد الصويريّ على أن الجسمي والمهندس فنانان تجمعهما به صداقة تمتدّ لسنوات، ولطالما تمنّوا أن تجمعهم أعمال فنيّة مشتركة.
وكان الصويري الذي يشتهر بأدائه الأناشيد الدينيّة والأغاني الصوفيّة وغيرها، قد أكّد لـ "سيدتي"، في وقت سابق، عن اتفاق مبدئيّ مع كلّ من الجسمي والمهندس لتحضير "ديو" غنائيّ معهما، إلا أنّ التزاماتهم الفنية كانت في كلّ مرّة تحول دون تحقيق أمنيتهم كفنّانين وأصدقاء.

أضف تعليقاً

نعتذر عن عدم نشر أي تعليق يتضمن إساءة للأديان أو لأي جهة سياسية أو اجتماعية، أو تحريض مذهبي أو أثني، أو عبارات تخدش الحياء، أو سب وقذف لأي شخص كان.

(*): هذا الحقل مطلوب

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي