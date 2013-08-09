الصويري المغربي يغنّي مع الجسمي والمهندس

كشف الفنان عبد الرحيم الصويري عن مشروع فنيّ سيجمعه بالمطرب الإماراتيّ حسين الجسمي، من خلال "ديو" أغنية شعبية أرجأ الكشف عن مضمونها إلى حين طرحها في الأسواق، بعد أقلّ من ستة أشهر، مشيراً في الوقت عينه إلى تحضيره أغنية أخرى ستجمعه بالفنّان ماجد المهندس، وهو منهمك في هذا الإطار. ويُشدّد الصويريّ على أن الجسمي والمهندس فنانان تجمعهما به صداقة تمتدّ لسنوات، ولطالما تمنّوا أن تجمعهم أعمال فنيّة مشتركة.

وكان الصويري الذي يشتهر بأدائه الأناشيد الدينيّة والأغاني الصوفيّة وغيرها، قد أكّد لـ "سيدتي"، في وقت سابق، عن اتفاق مبدئيّ مع كلّ من الجسمي والمهندس لتحضير "ديو" غنائيّ معهما، إلا أنّ التزاماتهم الفنية كانت في كلّ مرّة تحول دون تحقيق أمنيتهم كفنّانين وأصدقاء.