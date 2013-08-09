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«خامنئي» محذرًا من اندلاع حرب أهلية في مصر: تدخل القوى الكبرى أكبر خطر

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«خامنئي» محذرًا من اندلاع حرب أهلية في مصر: تدخل القوى الكبرى أكبر خطر «خامنئي» محذرًا من اندلاع حرب أهلية في مصر: تدخل القوى الكبرى أكبر خطر
حذّر المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية في إيران، آية الله السيد علي خامنئي، في خطبة عيد الفطر المبارك، الذي تشهد إيران أولى أيامه، الجمعة، من اندلاع حرب أهلية في ، وقال: «إننا قلقون مما يحدث في مصر، في ظل احتمال اندلاع حرب أهلية يزداد كل يوم ، مما يشكل كارثة». ودعا «خامنئي» الشعب المصري والمسؤولين السياسيين والدينيين والمفكرين إلى إدراك مخاطر استمرار هذا الوضع، مؤكدًا أن تدخل القوى الكبرى في الوضع المصري «هو أكبر خطر يتحدى مصر». وفي الشأن الفلسطيني قال إن مفاوضات التسوية بين السلطة الفلسطينية والكيان الصهيوني لن تفضي إلى نتيجة غير ما أدت إليه المفاوضات السابقة. ونقلت وكالة أنباء «فارس»، الإيرانية، عن «خامنئي» وصفه للمفاوضات، التي تجرى بوساطة أمريكية، خلال خطبة عيد الفطر بعد إقامة صلاة العيد في باحة جامعة طهران، بأنها «مفاوضات تدعم الصهاينة وستؤدي إلى ازدياد الظلم ضد الشعب الفلسطيني». وأضاف: «فلسطين لازالت تعاني، وبعد 65 عاما من احتلالها، من الظلم والإجحاف بشكل يومي ومستمر وأن القوى المهيمنة التي تدعي أنها تدعم الديمقراطية هي في الحقيقة تقدم الدعم للجناة».

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