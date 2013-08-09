رأس البر تستقبل الآلاف من رواد المصيف فى ثانى أيام العيد

شهد مصيف رأس البر إقبالا متزايدا من رواد المصيف منذ مساء أمس الخميس، الموافق أول أيام العيد المبارك،كما فتح المصيف أبوابه منذ فجر اليوم الجمعة، لاستقبال آلاف الزائرين الوافدين من المحافظات المجاورة لقضاء اليوم على شاطىء البلاج ضمن رحلات اليوم الواحد.

كما حرص آخرون على استئجار الشقق والفنادق وتراوح سعر الليلة الواحدة داخل الشقة من 200 إلى 300 جنيه حسب الموقع، كما تعدى سعر الشمسية والكراسى على شاطىء البلاج فى بعض الأماكن المميزة 40 جنيها.

وشهد سوق السمك برأس البر إقبالا متزايدا من الزور فى شراء الأسماك بكافة أنواعها، وخاصة أسماك البلطى والبورى للشوى، وتراوح سعر كيلو البورى 22 إلى 25 جنيها، والبلطى 14 جنيها للكيلو، كما حرص آخرون على شراء الأسماك المملحة وخاصة البورى وتراوحت أسعارة ما بين 40 إلى 60 جنيها.

كما أقبل الزائرون على ركوب الجمال والخيول والتصوير عليها وتجاوز سعر التصوير على الجمل عشرة جنيهات،كما استمتع العديد من رواد المصيف بركوب اللانشات النيلية وبلغت تعريفة الأجرة 40 جنيها للساعة الواحدة.

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