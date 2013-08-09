4 قتلى في تحطم طائرة شحن إثيوبية لدى هبوطها في مقديشو

كتب : أ ف ب منذ 15 دقيقة

تحطمت طائرة شحن عسكرية إثيوبية واشتعلت فيها النيران صباح اليوم، لدى هبوطها في مطار العاصمة الصومالية مقديشو، ما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص من أفراد طاقمها، بحسب مصدر أمني في مكان الحادث.

وقال المصدر: "كانت طائرة شحن عسكرية وعلى متنها طاقم من ستة أفراد"، مضيفا أن "أربعة منهم قُتلوا وتم إسعاف اثنين".

وأُغلق المطار على الإثر، وتصاعد عمود من الدخان الأسود الكثيف من موقع الحادث.

وامتنعت الحكومة الإثيوبية عن تأكيد النبأ أو نفيه في الوقت الحاضر ردا على الأسئلة بهذا الصدد.

وعبر حسابها على موقع "تويتر"، ذكرت قوة الاتحاد الإفريقي في الصومال "أميصوم" التي تدعم سلطات مقديشو، أن الطائرة التي تحطمت قبيل الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي (الخامسة صباحا بتوقيت جرينتش) تابعة فعلا للقوات الإثيوبية.

وقدمت "أميصوم" التعازي لإثيوبيا "حكومة وشعبا بعد مقتل أفراد الطاقم"، وأكدت أن اثنين من أفراد الطاقم أُنقذا بفضل التدخل السريع لفرق الإطفاء.

وقدم الممثل الخاص للأمم المتحدة في الصومال نيك كاي، على الفور تعازيه لحادث التحطم المأساوي.

وذكرت مصادر ملاحية في مقديشو أن سلسلة انفجارات سُمعت مع انتشار النيران على طول الطائرة، ما يوحي بأنها كانت تنقل ذخائر أو مواد قابلة للاشتعال.

وأرسلت إثيوبيا قوة عسكرية إلى جنوب غرب الصومال في نهاية 2011 لمقاتلة متمردي حركة الشباب الإسلامية، إلى جانب قوة "أميصوم" التابعة للاتحاد الإفريقي والجيش الصومالي الهش وقوات كينية.

وتمكن الجيش الإثيوبي من استعادة السيطرة على معاقل هامة لحركة الشباب في المنطقة، غير أن أديس أبابا باشرت خلال الأشهر الأخيرة انسحابها.