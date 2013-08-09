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منى زكي: مارينا هي مقصدي في العيد مع عائلتي وأدعو الأسر العربية إلى سواحل مصر

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منى زكي: مارينا هي مقصدي في العيد مع عائلتي وأدعو الأسر العربية إلى سواحل مصر منى زكي: مارينا هي مقصدي في العيد مع عائلتي وأدعو الأسر العربية إلى سواحل مصر

الفنانة منى زكي بطلة مسلسل "آسيا" التي قضت رمضان بين القاهرة والمارينا لتصوير مشاهد المسلسل، تقول: مبادرة مجلة "سيدتي" "عيدنا في " ليست بجديدة على ذلك الصرح الكبير الذي عوّدنا دائماً على مبادرات مماثلة في البقاع العربيّة كلّها. ورغم أنّني كنت ما بين القاهرة والمارينا، خلال الفترة الماضية، لكنّني قرّرت أن أعود إلى المارينا للاستمتاع بإجازة العيد مع ابنتي "لي لي" وزوجي أحمد حلمي، على أن نعود عقب الإجازة مباشرة، بسبب ارتباط أحمد بتصوير فيلمه الجديد.
وأنا أدعو الأسر العربية من الخليج إلى المحيط، لمن يرغب في زيارة مصر وقضاء العيد هنا، للاستمتاع بالسواحل المصريّة العديدة والمتنوّعة، بما فيها من وسائل للمتعة لكلّ أفراد الأسرة. وكلّ عام وأنتم بخير.

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