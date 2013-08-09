صرف 3 ألاف جنيه للمتوفي وألف للمصاب في حادث قطار المنيا‎

قرر اللواء أسامة ضيف السكرتير العام لمحافظة المنيا صرف إعانة عاجلة 3 آلاف جنية لأسرة كل متوفى وألف جنية لكل مصاب في حادث اصطدام قطار بسيارة ربع نقل بمزلقان الحبشي بمدينة المنيا والذي أسفر عن مصرع 5 أشخاص وإصابة 7 آخرون.

كما كلف السكرتير العام للمحافظة مدير مديرية الشئون الاجتماعية بسرعة صرف الإعانة المقرر قانوناً من الشئون الاجتماعية للحالات وكلف مسئولي مديرية الصحة بمتابعة حالة المصابين أول بأول وتقديم الرعاية الصحية الكاملة.

كانت المحافظة قد شهدت اصطدام القطار رقم 2201 القاهرة/ أسوان بسيارة ربع نقل رقم 43599 المنيا أثناء عبورها مزلقان السكك الحديد بمنطقة الحبشى جنوب المحافظة ولقى 5 أشخاص مصرعهم وأصيب 7 آخرون.