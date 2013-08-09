ليبيا توقف مليون رقم وطنى بسبب التزوير والتلاعب فى الجنسية

أعلنت الأحوال المدنية الليبية أنها أرسلت تقارير سرية للمؤتمر الوطنى الليبى العام "البرلمان" بوجود تــزويـر وتلاعــب فــى الجنسيـة الليبيــة، موضحة أن هناك تهــديــدات تتعــرض لــها الهوية الليبيــة.

وقال محمد بوكر، رئيس مصلحة الأحوال المدنية الليبية- فى تصريح صحفى له اليوم الجمعة- إن إدارة المصلحة قامت بإيقاف ما يقارب عن مليون رقم وطنى بسبب التزوير والتلاعب فى الجنسية الليبية.

وقالت مصادر ليبية إن جهات مشبوهة تقوم حاليا بحملــة شــرســة على إدارة مصلحــة الأحـوال لتشويه المصلحــة واتهامها بأنها تهدر المال العام وغيرها من الإشاعات وتعتبر هذه الحملــة هى الخطة الثانية البديلة بعدما فشلت الخطة الأولى بمحاولة اغتيال رئيس المصلحة د. محمد بوكر فى اثنتين من محاولات الاغتيال الفاشلة.