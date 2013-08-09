الاثنين القادم.. مكتب تنسيق القناة يستقبل طلاب المرحلة الثالثة

يستقبل مكتب التنسيق الفرعى بجامعة قناة السويس، طلاب المرحلة الثالثة من الناجحين بالثانوية العامة بقسميها العلمى والأدبى بحد أدنى 50%، وذلك اعتبارا من صباح الاثنين 12 أغسطس عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك.

قال الدكتور محمود عبد المحسن، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إن المكتب قد استقبل خلال المرحلتين الأولى والثانية نحو 2500 طالب وطالبة سجلوا رغباتهم كما يستعد المكتب لاستقبال طلاب الدبلومات الفنية المرحلة الأولى اعتبارا من 17 أغسطس الحالى.

وأكد د.طارق راشد رحمى، مدير مركز التطوير الجامعى، مدير مكتب التنسيق التنفيذى بالجامعة، أنه تم توفير كافة الوسائل لراحة الطلاب وأولياء أمورهم، حيث أعدت قاعات مكيفة وتوفير مبردات المياه.

وأعلن مدير مركز التطوير أن هناك حزمة من الإرشادات العامة للطلاب حيث يمكن للطالب أن يسجل الرغبات إلكترونيا من خارج الجامعة من المنزل أو نت كافية أو سيبر، كما يمكن للطالب التسجيل من خلال معامل تطوير التعليم الجامعى بالجامعة بشرط إحضار شهادة النجاح فى الثانوية العامة وبطاقة الرقم القومى أو شهادة الميلاد المميكنة ويقوم الطالب بتعبئة استمارة الرغبات يدويا، ويتجه بمفرده إلى مركز تطوير التعليم لتسجيل الرغبات إلكترونيا، مضيفا "يجب على الطالب مراعاة التوزيع الجغرافى أثناء اختيار الرغبات ثم يقوم بإدخال الرغبات بناء على رغبته الشخصية، وبدون أى تدخل من المشرف فى اختيار الرغبات".

من ناحية أخرى، وتيسيرا على الطلاب يتم توزيع دليل التنسيق واستمارة الرغبات من خلال مكتب الاستقبال، والذى يتم من خلاله استقبال الطلاب وأولياء أمورهم للرد على الأسئلة والاستفسارات .