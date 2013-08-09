توافد المواطنين على حدائق القناطر الخيرية فى ثانى أيام العيد

استقبلت حدائق القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية زوارها من المواطنين فى اليوم الثانى من عيد الفطر المبارك للتنزه وقضاء إجازة العيد بين الأشجار والزهور ومياه الشلالات.

ومن جانبه أكد المهندس عبد الحميد عبد الشافى رئيس مدينة القناطر الخيرية، أن الظروف الحالية التى تمر بها البلاد أثرت بشكل كبير على نسبة الإقبال من جانب الزائرين فى الثانى من أيام عيد الفطر المبارك، رغم أن المتنزهات والحدائق فتحت أبوابها للزوار بالمجان من الصباح الباكر.

وقال عبد الشافى، إنه تم تشكيل غرفة عمليات بالمجلس لرصد أى مخالفات أو بلاغات على مدار الساعات الماضية وأن اليوم الاول مر بسلام، معربا عن توقعاته أن يزيد الإقبال فى الأيام المقبلة فضلا عن أن القناطر الخيرية وجهة الزائرين بمحافظة القليوبية والمحافظات المجاورة.

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