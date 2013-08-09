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انطلاق فاعليات حملة "ست البنات" بالإسكندرية

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انطلاق فاعليات حملة "ست البنات" بالإسكندرية انطلاق فاعليات حملة "ست البنات" بالإسكندرية

بدأت حملة "ست البنات" أولى فاعليات حملتها، أمس عقب صلاة عيد الفطر المبارك، والتى تهدف إلى التوعية بخطورة ظاهرتى التحرش وزواج القاصرات.

انطلقت الحملة من ميدان سيدى جابر، والمناطق المحيطة به، وشارك فيها عشرات المتدربين المتطوعين بمشاركة متطوعين من حملة "ولاد البلد" ضد التحرش، وقاموا بتوزيع "الفلايرز" الخاص بالتوعية واستمارات استطلاع الرأى على المواطنين لمعرفة آرائهم حول أسباب ظاهرتى التحرش وزواج القاصرات، وما هى الفئة العمرية والمستوى الاجتماعى والتعليمى للأفراد الذين يقدمون أو يتعرضون لهذه الظواهر السالبة لحقوق وحريات المرأة.

كما ستقوم وحدة الدراسات البحثية بمركز مبادرة لدعم قيم التسامح والديمقراطية، أحد الشركاء فى حملة ست البنات، بتجميع استمارات استطلاع الرأى وتحليل نتائجها، بالإضافة إلى أن الحملة ستواصل فاعليتها ثالث أيام عيد الفطر بمناطق وسط البلد.
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