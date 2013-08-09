تناول الشيكولاته الساخنة يحسن الذاكرة

أظهرت دراسة أمريكية حديثة، أن تناول كوبين من الشوكولاتة الساخنة يوميا قد يساعد فى تحسين الذاكرة لدى الأشخاص المتقدمين فى السن، ورأى الباحثون أن سبب هذا التحسن هو زيادة تدفق الدم إلى الدماغ بفعل تأثير الكاكاو.

وأجرى الدراسة باحثون من كلية الطب التابعة لجامعة هارفرد فى بوسطن، ونشرت فى دورية طب الأعصاب، وشملت 60 شخصا معدل أعمارهم 73 عاما ولا يعانون من الخرف، وطلب منهم شرب كوبين من الكاكاو يوميا.

وبينت النتائج أن شرب الشوكولاتة كل يوم لمدة شهر ساعد فى تحسين تدفق الدم إلى الدماغ.

وقال الباحث فارزينا سورنود، إن المشاركين فى الدراسة كان 18 منهم يعانون من خلل فى تدفق الدم إلى الدماغ فى البداية، مشيرا إلى أن التدفق إلى المناطق النشطة من الدماغ تحسن لديهم بنسبة 8.3% بحلول نهاية الدراسة.

ولكن سورنود أوضح أنه لم يتم تسجيل تحسن لدى الأشخاص الذين لم يكونوا يعانون من أى خلل.

وقال إننا ندرس علاقة تدفق الدم بصورة جيدة إلى الدماغ بطرق التفكير، مضيفا أنه كلما زادت حاجة أجزاء مختلفة من الدماغ إلى طاقة أكثر، زادت حاجتها إلى تدفق أكبر للدم.

وأظهرت الدراسة أن الأشخاص الذين كانوا مصابين بخلل فى تدفق الدم إلى الدماغ فى بداية الدراسة أبلوا أفضل فى اختبارات الذاكرة بعد شرب الشوكولاته.