الأمن اليمنى يكشف هويات عناصر أسقطت الهليكوبتر العسكرى بمديرية الوادى

أعلنت وزارة الداخلية اليمنية اليوم الجمعة، أن الأجهزة الأمنية تمكنت من كشف هويات العناصر الإرهابية التى قامت قبل يومين بإسقاط طائرة الهليكوبتر فوق منطقة العرقين بمديرية الوادى.وكانت عناصر وصفتها الداخلية بالإرهابية قد أسقطت قبل يومين طائرة مروحية مما أدى إلى استشهاد 5 ضباط و7 أفراد فى منطقة العرقين بمديرية وادى عبيدة شرق مدينة مأرب.

وأشارت الداخلية إلى أن المتهمين بتنفيذ هذا الاعتداء هم أربعة أشخاص من أهالى وادى عبيدة شرق مدينة مأرب، مؤكدة أن منفذى الجريمة الإرهابية لن يفلتوا من العقاب وستطاردهم يد العدالة أينما كانوا.

يأتى هذا فى وقت أكدت فيه الداخلية اليمنية أن ضربة جوية استهدفت سيارتين من نوع شاص على متنهما عدد من العناصر الإرهابية التابعة لتنظيم القاعدة ما أدى إلى مقتل العناصر الإرهابية واحتراق السيارتين بالكامل، وأوضحت أن الضربة الجوية استهدفت عناصر تنظيم القاعدة فى منطقة القوبيل بمرخه السفلى وأن الإجراءات مستمرة لمعرفة عدد قتلى القاعدة وهوياتهم.

وكانت وزارة الدفاع اليمنية قد أعلنت أنه أثناء قيام الفرق الفنية المكلفة بإصلاح أنبوب النفط بعد ظهر أمس الخميس بمحافظة مأرب وخلال قيام طائرة عسكرية من نوع هليوكبتر بعملية استطلاع تم استهدافها بالنيران من قبل عناصر التخريب والإرهاب مما أدى إلى سقوطها فى منطقة آل عوشان بمحافظة مأرب شمال شرق اليمن والتى تبعد 173كيلو مترا عن العاصمة صنعاء.

وقال مصدر مسئول بوزارة الدفاع اليمنية فى بيان إن الحادث أسفر عن استشهاد قائد اللواء 107 مشاه العميد حسين صالح الجروى الذى لقى مصرعه فى حادث سقوط المروحية العسكرية مع أربعة ضباط وسبعة أفراد عسكريين آخرين تفحمت معظم الجثث بفعل احتراق الطائرة فى منطقة العرقين بمديرية وادى عبيدة شرقى مدينة مأرب.

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