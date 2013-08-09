المرصد: مقتل 4420 بينهم 1386مدنيا و303 أطفال برصاص قوات الأسد

أعلن المرصد السورى لحقوق الإنسان أن 4420 شخصا قتلوا على الأقل، فى سوريا خلال شهر رمضان المنصرم برصاص قوات النظام السورى، ثلثاهم من المقاتلين.

ونقل راديو (سوا) الأمريكى صباح اليوم الجمعة، عن المرصد- الذى يتخذ من بريطانيا مقرا له- قوله إن من بين القتلى 1386 مدنيا فقط، بينهم 302 طفل، ومن بين الضحايا الآخرين لهذا النزاع الدامى، 64 جنديا منشقا، و1172 مدنيا حملوا السلاح ضد النظام، و485 متشددا إسلاميا من جنسية غير سورية، و1010 جنود موالين للنظام و211 من عناصر قوات الدفاع الوطنى، وهى ميليشيا موالية للنظام.

وأشار إلى وجود 92 جثة مجهولة الهوية، موضحا أنه "يتبين أن أغلبية القتلى هم مقاتلون".

ويؤكد هذا الإحصاء تغييرا جذريا بالمقارنة مع شهر أغسطس 2012 الذى كان الأكثر دموية للمدنيين منذ اندلاع النزاع، فقبل عام قتل 5440 شخصا خلال شهر رمضان، منهم 4114 مدنيا، فى مقابل 473 فقط فى 2011 وقد سقط هؤلاء خلال قمع التظاهرات حيث لم يكن الصراع هناك قد أخذ الطابع المسلح.

من جهته، قال رامى عبد الرحمن مدير المرصد السورى، إن "المدنيين يفرون من مناطق القتال ويلجئون إلى مناطق يسيطر عليها المتحاربون، سواء كان النظام أو المعارضة أو الأكراد".

وأضاف أن "المدنيين يتنقلون باستمرار لتجنب الاقتراب من خطوط الجبهة ويبحثون عن ملجأ مؤقت فى ما يعتبرونه مكانا آمنا".

وقتل أكثر من 100 ألف شخص فى سوريا منذ بدء الأزمة فى مارس 2011، بحسب أرقام الأمم المتحدة التى تقدر من جهة ثانية أعداد النازحين واللاجئين فى سوريا بالملايين.

>