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مصدر: السعودية تجرى تحقيقات مع يمنى وتشادى تبادلا معلومات عن هجمات انتحارية

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مصدر: السعودية تجرى تحقيقات مع يمنى وتشادى تبادلا معلومات عن هجمات انتحارية مصدر: السعودية تجرى تحقيقات مع يمنى وتشادى تبادلا معلومات عن هجمات انتحارية

كشف مصدر أمنى يمنى رفيع المستوى النقاب عن أن السلطات تجرى حاليا تحقيقات رسمية مع شخصين يمنى وتشادى، بعد القبض عليهما على ضوء تبادلهما معلومات عبر وسائل التواصل الاجتماعى على الإنترنت عن هجمات انتحارية وشيكة فى المنطقة.

وقال المصدر الأمنى فى تصريح له اليوم الجمعة، إنه يجرى استجواب الرجلين بعد اعتقالهما فيما يتصل بمحادثات أجرياها على منتديات اجتماعية إلكترونية مع متشددين فى الخارج، لافتا النظر إلى أن التشادى سبق إبعاده من السعودية، وعاد إلى المملكة بجواز دولة أخرى.

وأضاف المصدر أنه اتضح من مضبوطات الاثنين الماضى، التى شملت أجهزة حواسيب ووسائط إلكترونية وهواتف محمولة "تواصلهم مع عناصر متشددة خارج السعودية، إما عن طريق بريد إلكترونى مشفر، أو من خلال معرفات عبر شبكات التواصل الاجتماعى، وذلك لتبادل المعلومات حول عمليات انتحارية وشيكة فى المنطقة.

وقال المصدر اليمنى، إن اللجنة الأمنية العلياء فى اليمن كشفت النقاب عن أسماء 25 إرهابيا من عناصر تنظيم القاعدة قالت إنهم يخططون لتنفيذ عمليات إرهابية فى العاصمة صنعاء، وعدد من محافظات اليمن.

ورصدت اللجنة الأمنية مكافأة قدرها خمسة ملايين ريال ( 23255 دولار ) تقريبا لمن يدلى بمعلومات تقود للقبض على أى من تلك العناصر الإرهابية.

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مصر 365

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